Два человека пострадали при пожаре на Бауманской улице в Москве

Два человека пострадали при пожаре на Бауманской улице в Москве

В трехэтажном административном здании на Бауманской улице в Москве произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве. Площадь составила 30 кв. м.

Позднее в МЧС уточнили, что пожар начался в одном из помещений второго этажа. Сотрудники ведомства потушили возгорание.

По данным МЧС, из-за пожара пострадали два человека. Информации об их состоянии пока нет.

Ранее, 24 ноября, пожар произошел в жилом доме на юго-востоке Москвы. Пожарным удалось спасти пять человек. О пострадавших не сообщалось.