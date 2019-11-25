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Суд в Москве вынес приговор избивавшему ученицу репетитору по музыке

Хорошевский суд Москвы вынес приговор репетитору по музыке, который на уроках игры на фортепиано избивал и оскорблял свою семилетнюю ученицу, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы, применили ст. 73 УК — назначенное наказание считать условным с испытательным сроком три года», — сообщили в суде.

Репетитору запретили обучать детей в течение двух лет. Он также должен будет выплатить семье пострадавшего ребенка 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

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По данным столичной прокуратуры, 23-летний преподаватель дважды в неделю на дому учил игре на фортепиано семилетнюю девочку, а с начала ноября 2018 года начал бить и нецензурно оскорблять ученицу.

О происходящем родители ребенка узнали в апреле 2019 года, когда после жалоб дочери установили в квартире камеру видеонаблюдения, сообщали «Вести». СК завел уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК (истязание, совершенное в отношение заведомо несовершеннолетнего). В ходе судебного заседания репетитор признался в содеянном и извинился перед потерпевшей.

Теги: репетиторы, приговор, фортепиано, прокуратура Москвы, новости РБК
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