Суд в Москве вынес приговор избивавшему ученицу репетитору по музыке

Суд в Москве вынес приговор избивавшему ученицу репетитору по музыке

Хорошевский суд Москвы вынес приговор репетитору по музыке, который на уроках игры на фортепиано избивал и оскорблял свою семилетнюю ученицу, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы, применили ст. 73 УК — назначенное наказание считать условным с испытательным сроком три года», — сообщили в суде.

Репетитору запретили обучать детей в течение двух лет. Он также должен будет выплатить семье пострадавшего ребенка 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

По данным столичной прокуратуры, 23-летний преподаватель дважды в неделю на дому учил игре на фортепиано семилетнюю девочку, а с начала ноября 2018 года начал бить и нецензурно оскорблять ученицу.