Около 10 человек задержали после массовой драки дворников в центре Москвы

Около 10 человек задержали после массовой драки дворников в центре Москвы

Сотрудники полиции Москвы задержали более десяти участников массовой драки в центре Москвы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, участниками массовой драки стали дворники ГБУ «Жилищник», выходцы из Киргизии и Узбекистана. Информацию подтверждает источник ТАСС. По данным СМИ, в ходе драки они использовали ломы и лопаты, причины конфликта на данный момент неизвестны.

Как уточнили РБК в ведомстве, сообщение о нарушении общественного порядка поступило в 21:44 в воскресенье, 24 ноября, от жильцов дома 11 по улице Ефремова (район Хамовники). «Прибывшими на место сотрудниками полиции с указанного адреса в ОМВД данные лица доставлены для дальнейшего разбирательства. Пострадавших нет», — говорится в сообщении МВД.

В отношении задержанных были составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство). На видеозаписи драки, опубликованной телеканалом РЕН ТВ, видно, как группа людей в форме сотрудников жилищно-коммунальных служб пытается догнать другую, после чего начинается драка.