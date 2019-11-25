В Москве таксист взял с иностранца 25 тыс. руб. за поездку из аэропорта

В Москве таксист взял с иностранца 25 тыс. руб. за поездку из аэропорта

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Москве полиция начала проверку по заявлению иностранца, с которого таксист взял 25,6 тыс. руб. за поездку от аэропорта Шереметьево в центр города. Об этом сообщили РБК в пресс-службе главного управления МВД по столице.

Заявление в полицию иностранец из дальнего зарубежья 1963 года рождения подал накануне, 24 ноября. Он проехал на такси от Шереметьево до Скатертного переулка. Изначально стоимость поездки составляла 2,5 тыс. руб., однако вместо этой суммы при оплате по карте через терминал таксист списал у иностранца 25,6 тыс. руб.

Источник агентства «Москва» утверждает, что пострадавший — гражданин Италии.

На сайте Шереметьево указано, что средняя стоимость проезда на такси от аэропорта до центра Москвы вместе с габаритным багажом составляет примерно 1250 руб. Стоимость стандартного билета на аэроэкспресс — 500 руб.