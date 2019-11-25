Эксперты оценили инициативу Жириновского изменить пределы самообороны

Владимир Жириновский (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Необходимость решить вопрос по пределам самообороны назрела уже давно и стала «фактически критической», заявил РБК партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Ранее депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил внести изменения в статью УК о самообороне.

Эксперт отметил, что все слышали о громких делах, когда люди, защищая себя и свою семью от неправомерных посягательств, сами становились фигурантами уголовных дел — «по сути, заложниками правовой ситуации». «Не окажешь сопротивления — станешь жертвой и получишь статус потерпевшего, только мертвому или инвалиду этот статус в жизни как-то не очень помогает. Окажешь сопротивление — ты правоохранителями приравниваешься к тем же преступникам, что и посягали на тебя», — сказал Горбунов.

Он отметил, что должны появиться «реальные механизмы» защиты жизни и здоровья людей и их права собственности, а не только «декларативное заявление». «Каждый нарушитель должен знать, что может сам претерпеть ущерб в случае нарушения прав иных лиц. Причем в самом жестком виде», — заявил он. Однако, по мнению Горбунова, инициатива будет продвигаться медленно, «если только очередное резонансное уголовное дело не вынудит активизироваться». «Этот вопрос очень чувствительный, поскольку за собой тащит еще целый вагон вопросов: внесение изменение в другие законодательные акты, урегулирование оборота специальных средств и оружия, внесение изменений в судебные практики», — добавил он.

Инициатива изменить пределы самообороны положительная, но нуждается в детальной проработке, заявил адвокат бюро «Коблев и партнеры» Тимур Хутов. «Необходимо постараться четко определить критерии самообороны, чтобы как минимум избежать случаев, когда обороняющийся наносит вред нападавшему при уже устраненной угрозе нападения», — пояснил он. По мнению Хутова, нужно изменить сложившуюся практику, при которой полноценный отпор можно давать только вооруженному человеку.