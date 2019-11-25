Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 63,71 (-0,13) Quote, 22 ноя, 12:20
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 70,52 (-0,18) Quote, 22 ноя, 12:20
В Москве таксист взял с иностранца 25 тыс. руб. за поездку из аэропорта Общество, 11:54 Microsoft получила лицензию на экспорт ПО для Huawei: кто следующий Quote, 11:41 Минюст потребовал приостановить работу партии «Гражданская инициатива» Политика, 11:39 Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд Бизнес, 11:39 С кем лучше всего поехать в спонтанное путешествие. Игра РБК и Subaru, 11:37 Forbes составил рейтинг отраслей России по размеру зарплат глав компаний Бизнес, 11:33 Эксперты оценили инициативу Жириновского изменить пределы самообороны Общество, 11:25 «Фламенго» повторил установленное в 1963 году достижение команды Пеле Спорт, 11:19 Почему Bitcoin ждет долгосрочное снижение стоимости Крипто, 11:12 Количество «семейных» преступлений упало на треть за три года Политика, 11:12 «Бристол-Майерс Сквибб» приобрела «Селджен» Пресс-релиз, 11:09 Мир «Полудня»: как перестать работать на Бондарчука и выручать по ₽80 млн Pro, 11:08 Как открыть агентство недвижимости с оборотом 1 млрд руб. в месяц РБК Стиль и Henderson, 11:07 Медведев официально уволил главу мусорной госкомпании Общество, 11:06
Общество ,  
0 
Эксперты оценили инициативу Жириновского изменить пределы самообороны
Владимир Жириновский (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Необходимость решить вопрос по пределам самообороны назрела уже давно и стала «фактически критической», заявил РБК партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Ранее депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил внести изменения в статью УК о самообороне.

Эксперт отметил, что все слышали о громких делах, когда люди, защищая себя и свою семью от неправомерных посягательств, сами становились фигурантами уголовных дел — «по сути, заложниками правовой ситуации». «Не окажешь сопротивления — станешь жертвой и получишь статус потерпевшего, только мертвому или инвалиду этот статус в жизни как-то не очень помогает. Окажешь сопротивление — ты правоохранителями приравниваешься к тем же преступникам, что и посягали на тебя», — сказал Горбунов.

Общество
Жириновский предложил изменить пределы самообороны

Он отметил, что должны появиться «реальные механизмы» защиты жизни и здоровья людей и их права собственности, а не только «декларативное заявление». «Каждый нарушитель должен знать, что может сам претерпеть ущерб в случае нарушения прав иных лиц. Причем в самом жестком виде», — заявил он. Однако, по мнению Горбунова, инициатива будет продвигаться медленно, «если только очередное резонансное уголовное дело не вынудит активизироваться». «Этот вопрос очень чувствительный, поскольку за собой тащит еще целый вагон вопросов: внесение изменение в другие законодательные акты, урегулирование оборота специальных средств и оружия, внесение изменений в судебные практики», — добавил он.

Инициатива изменить пределы самообороны положительная, но нуждается в детальной проработке, заявил адвокат бюро «Коблев и партнеры» Тимур Хутов. «Необходимо постараться четко определить критерии самообороны, чтобы как минимум избежать случаев, когда обороняющийся наносит вред нападавшему при уже устраненной угрозе нападения», — пояснил он. По мнению Хутова, нужно изменить сложившуюся практику, при которой полноценный отпор можно давать только вооруженному человеку.

Общество
Жириновский предложил изменить пределы самообороны

Ранее Жириновский сообщил газете «Известия», что намерен внести на рассмотрение поправку в уголовное законодательство, согласно которой защита себя и своей семьи от насилия или угрозы его применения, а также имущества не будет расцениваться как превышение самообороны. По словам депутата, сейчас полноценно оказать сопротивление можно только при вооруженном нападении, а защищаться «от группы бандитов без пистолетов или ножей уже опасно».

Теги: Владимир Жириновский, самооборона, новости РБК
Материалы по теме
В ЛДПР предложили изменить пределы личной самообороны граждан
Политика
В школьную программу предложили добавить курс самообороны
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter