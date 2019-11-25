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Жириновский предложил изменить пределы самообороны

Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен внести на рассмотрение законопроект, предусматривающий изменения правил самообороны. Об этом он сообщил «Известиям».

По словам Жириновского, в рамках инициативы предлагается внести поправку в ст. 37 УК РФ (Необходимая оборона). Согласно проекту, текст статьи следует дополнить пунктом о том, что действия, предпринятые для защиты себя или своей семьи от насилия, угрозы его применения или для защиты имущества, не представляют собой превышение пределов необходимой самообороны.

Лидер ЛДПР заявил, что сейчас люди, защищавшие себя, свою семью или дом, «в итоге сами оказываются за решеткой» из-за действующей нормы о превышении пределов необходимой самообороны. Он также отметил, что система оценки исходящей от злоумышленника угрозы является слишком «размытой». Согласно действующему законодательству, чтобы убедить, что причинение вреда нападавшему не является преступлением, необходимо доказать, что защищавшему действительно грозила опасность.

В 2014 году депутаты ЛДПР уже собирались внести на рассмотрение законопроект об изменении пределов личной самообороны россиян.

Теги: Владимир Жириновский, самооборона
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