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Сахалинскую ГРЭС-2 ввели в эксплуатацию

В Сахалинской области официально ввели в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2, построенную взамен предыдущей, введенной в эксплуатацию в 1965 году. Об этом говорится в сообщении «РусГидро», опубликованном на сайте раскрытия корпоративной информации.

Мощность новой станции составляет 120 МВт, проектная годовая выработка — 840 млн кВт·ч, что эквивалентно трети потребностей острова в электроэнергии. В компании указали, что новая ГРЭС создаст резерв мощности и условия для новых промышленных проектов и социальной сферы Сахалина.

В мае 2018 года ГРЭС подключили к единой энергетической системе острова, она работала в тестовом режиме.

В декабре стало известно, что строительство Сахалинской ГРЭС-2 подорожало на 3,5 млрд руб. — до 33,5 млрд руб. Это связано с заключением дополнительного соглашения, относящегося к строительству внутриплощадочных объектов.

В 2012 году правительство выделило «РусГидро» 50 млрд руб. на строительство четырех объектов: Сахалинской ГРЭС-2, ТЭЦ в Советской Гавани, Благовещенской ТЭЦ и Якутской ГРЭС-2. Их стоимость с тех пор выросла с 89 млрд до 117,4 млрд руб.

Теги: ГРЭС, Сахалинская область, «РусГидро»
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Строительство Сахалинской ГРЭС-2 подорожало до 33,5 млрд руб.
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