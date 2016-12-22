Строительство Сахалинской ГРЭС-2 подорожало до 33,5 млрд руб.

ПАО «РусГидро» заключит дополнительное соглашение к договору генерального подряда на строительство Сахалинской ГРЭС-2, сообщает «Интерфакс». Такое решение принял совет директоров компании.

Дополнительное соглашение относится к строительству внутриплощадочных объектов, уточняет агентство. Таким образом цена договора выросла на 3,5 млрд руб., составив с учетом дополнительных соглашений 33,5 млрд руб.

Генподрядчиком выступает АО «ТЭК Мосэнерго» (принадлежит Игорю Ротенбергу).

Сахалинская ГРЭС-2 — один из четырех проектов строительства тепловых мощностей на Дальнем Востоке, на которые «РусГидро» получила из бюджета 50 млрд руб. Строительство началось в 2012 году. Общие инвестиции тогда оценивались в 60 млрд руб. (без учета внеплощадочной инфраструктуры).

Затем стоимость проекта выросла до 87,8 млрд руб. Летом 2017 года компания повысила оценку строительства всех четырех электростанций до 118,4 млрд руб.