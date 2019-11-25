В ДНР отреагировали на признание бывшего «народного мэра» в шпионаже

Эдуард Матюха (Фото: ТСН / YouTube)

Бывший «народный мэр» города Горловка самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Матюха, признавшийся в работе на украинскую разведку, не имел доступа к гостайне. Об этом заявил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский на своей странице в Facebook.

«Этот <...> «коммунист» и «народный мэр» на три дня — никто и звать его никак, ни к каким гостайнам он допущен не был», — написал депутат. По словам Бердичевского, Матюху поймали на воровстве гуманитарной муки, в этом заключался весь его вред ДНР. «Какая страна — такие и разведчики», — добавил депутат.

Ранее Матюха, избранный в мае 2014 года «народным мэром» Горловки и вскоре покинувший должность из-за конфликта между боевиками, заявил, что работал на главное разведывательное управление Минобороны Украины.

По его словам, украинской спецслужбе удалось вывезти его из ДНР, где в течение последних пяти лет он находился «в оккупации», занимаясь провокациями и разжигая конфликты между ополченцами. Матюха заявил, что передавал украинской стороне «очень много информации».