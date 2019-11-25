Бывший «народный мэр» Горловки признался в работе на украинскую разведку

Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной ДНР Эдуард Матюха заявил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом он сообщил в эфире телеканала «ТСН».

По словам Матюхи, украинской спецслужбе удалось вывезти его из ДНР. Экс-«народный мэр» сообщил, что на протяжении последних пяти лет пребывал «в оккупации, где занимался провокациями», а также способствовал возникновению конфликтов между группами ополченцев.

Как сообщает в сюжете представитель ГУР украинского Минобороны Вадим Скибицкий, Матюха поставлял украинской стороне «очень много информации».

Эдуарда Матюху избрали «народным мэром» Горловки в мае 2014 года, однако вскоре покинул должность из-за конфликта между боевиками, разжигание которого, по его словам, было его заданием от украинской разведки. Позже Матюха стал первым секретарем городского комитета «Коммунистической партии» ДНР.

В октябре этого года в ДНР за шпионаж приговорили к 15 годам заключения украинского журналиста Станислава Асеева. По версии следователей, журналист в период с 2015 по 2017 год занимался визуальной разведкой мест дислокации народной милиции ДНР, передавая полученные сведения представителям Службы безопасности Украины.