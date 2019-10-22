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В ДНР украинского журналиста приговорили к 15 годам за шпионаж

Украинский журналист Станислав Асеев был приговорен к 15 годам заключения в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на Генпрокуратуру самопровозглашенной республики.

В августе 2019 года Верховный суд ДНР признал Асеева виновным в шпионаже, организации экстремистского сообщества, призывах к экстремизму и подстрекательстве к шпионажу. Сейчас приговор вступил в законную силу, Асееву дали 15 лет колонии строгого режима с лишением права заниматься журналистской деятельностью на 2,5 года.

По версии следователей ДНР, Асеев с 2015 по 2017 год вел визуальную разведку мест дислокации народной милиции ДНР. Полученные сведения он передавал представителям Службы безопасности Украины, утверждает следствие.

Также следствие считает, что журналист под видом своей профессиональной деятельности вербовал в социальных сетях проукраински настроенных граждан для дальнейшей передачи информации военного и иного характера.

По информации «Новой газеты», Асеев сотрудничал с украинской службой «Радио Свобода». Он был задержан летом 2017 года по подозрению в шпионаже и ряде других преступлений.

Как сообщил РБК президент «Радио Свобода» Джейми Флай, судебное заседание в отношении Асеева, которое было проведено в августе, но обнародовано только сегодня, заслуживает осуждения. «Стас является журналистом, который пытался повысить осведомленность о ситуации на востоке Украины», — заявил Флай. Он также призвал немедленно освободить Асеева.

Теги: новости РБК, Украина, ДНР, журналист
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