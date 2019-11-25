На юго-западе Китая зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает Китайский сейсмологический центр (CENC).

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки неподалеку от уезда Дасинь городского округа Чунцзо Гуанси-Чжуанского автономного района страны в 9:18 (4:18 мск). Как следует из текста сообщения центра, эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 км. Информация о пострадавших отсутствует.

24 ноября этого года у берегов американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 6,3. Подземные толчки были зафиксированы в 00:54 (03:54 мск). Эпицентр стихийного бедствия находился в 85 км юго-восточнее города Адак с населением порядка 330 жителей. Информации о пострадавших или вызванных разрушениях нет.



