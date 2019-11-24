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У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3

У берегов американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 6,3, следует из данных Геологической службы США.

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 00:54 (03:54 мск). Эпицентр стихийного бедствия располагался в 85 км юго-восточнее города Адак с населением около 330 жителей. Очаг землетрясение находился на глубине 25 км. Информации о пострадавших или вызванных разрушениях нет.

11 сентября у берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,7. Тогда эпицентр бедствия находился в 251 км к западу от города Ситки, в котором проживает около 9 тыс. человек.

 

Теги: землетрясение, Аляска
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