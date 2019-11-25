Число погибших в результате крушения самолета в Конго возросло до 29

Число погибших в результате крушения самолета в Конго возросло до 29

Число погибших в результате крушения пассажирского самолета частной авиакомпании Busy Bee на востоке Демократической Республики Конго возросло до 29 человек. Об этом сообщает Actualité.

Как передает AFP со ссылкой на власти провинции Северное Киву, спасатели извлекли тела 29 погибших из-под обломков самолета. По данным Actualité, в результате крушения пострадали 16 человек, всех пострадавших направили в больницы. Ведется расследование причин произошедшего.

Инцидент произошел 24 ноября. Самолет, направлявшийся в город Бени, спустя несколько минут после взлета рухнул в квартале города Гома (провинция Северное Киву). После падения на жилые дома лайнер загорелся. Один из сотрудников авиакомпании сообщал, что причиной инцидента могла стать техническая неисправность.