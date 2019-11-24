Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго

Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго

Пассажирский самолет, принадлежавший частной авиакомпании Busy Bee, потерпел крушение вскоре после взлета в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго. В результате погибли не менее 24 человек, сообщает Actualite.

Координатор службы спасения Гомы Джозеф Макунди заявил, что на месте крушения были найдены тела 23 погибших, сообщает телеканал France 24.

Инцидент произошел утром, 24 ноября. Лайнер, направлявшийся в город Бени, спустя три минуты после взлета рухнул в жилом квартале города Гома (провинция Северное Киву). После падения на жилые дома самолет загорелся.

На место происшествия прибыли представители мэрии и грузовой автомобиль миссии ООН. Продолжаются поисково-спасательные работы.

По предварительным данным, на борту находились 17 пассажиров и два члена экипажа. Один из сотрудников авиакомпании сообщил, что причиной крушения лайнера могла быть техническая неисправность.