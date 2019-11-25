Клинцевич ответил на заявление Киева о «кошмарящей» Европу военной базе

Россия не может не заниматься решением стоящих перед ней геополитических задач. Об этом сообщил в своем Facebook член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич.

Таким образом он прокомментировал слова главы Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака о том, что Крым является «кошмарящей» Европу военной базой России. Сенатор также напомнил Хомчаку, что полуостров является российской территорией.

Ранее сенатор от республики Крым Сергей Цеков, комментируя слова Хомчака, заявил, что «кошмарят» Европу прежде всего США.

Депутат Госсовета республики Крым Валерий Аксенов отметил, что на полуострове не понимают, почему на Украине занимаются поиском враждебности по отношению к Крыму. По его словам, «для нас, жителей бывшего СССР», украинцы являются братьями.