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Клинцевич ответил на заявление Киева о «кошмарящей» Европу военной базе

Россия не может не заниматься решением стоящих перед ней геополитических задач. Об этом сообщил в своем Facebook член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич.

Таким образом он прокомментировал слова главы Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака о том, что Крым является «кошмарящей» Европу военной базой России. Сенатор также напомнил Хомчаку, что полуостров является российской территорией.

Политика
Глава Генштаба Украины назвал Крым «кошмарящей» Европу базой России

Ранее сенатор от республики Крым Сергей Цеков, комментируя слова Хомчака, заявил, что «кошмарят» Европу прежде всего США.

Депутат Госсовета республики Крым Валерий Аксенов отметил, что на полуострове не понимают, почему на Украине занимаются поиском враждебности по отношению к Крыму. По его словам, «для нас, жителей бывшего СССР», украинцы являются братьями.

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24 ноября этого года глава Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, находившийся в Брюсселе на мероприятиях в рамках заседания Военного комитета Евросоюза, заявил, что Россия нуждается в Крыме в качестве военной базы, которая должна «кошмарить» Европу и Северную Африку, а не для того, чтобы там отдыхали россияне. По его словам, использование полуострова как военной базе позволит Москве господствовать в Средиземном море. Помимо этого, он заявил, что Москва пытается позиционировать весь Черноморский бассейн как свои воды.

Теги: Франц Клинцевич, Украина, военная база
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Глава Генштаба Украины назвал Крым «кошмарящей» Европу базой России
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