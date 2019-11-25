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Политика ,  
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Экзитполы показали лидерство действующего президента Румынии на выборах

Действующий глава Румынии, кандидат от Национал-либеральной партии Клаус Йоханнис лидирует во втором туре выборов президента страны. Об этом свидетельствуют данные экзитпола Румынского института оценки и планирования.

По данным института, за Йоханниса отдали свои голоса 66,5% избирателей, за его оппонента, экс-премьера страны Виорику Данчилэ — 33,5% проголосовавших. Как следует из экзитпола, явка составила 49,7% избирателей.

Первый тур президентских выборов в Румынии состоялся 10 ноября этого года.

Как сообщает Agerpres, Йоханнис отметил, что принимает победу на выборах с «радостью, благодарностью и скромностью», а также пообещал быть президентом для всех граждан страны.

В октябре текущего года румынский парламент вынес вотум недоверия социал-демократическому правительству страны. Инициаторы голосования критиковали премьер-министра Виорику Дэнчилэ за отсутствие проектов в сфере инфраструктуры и здравоохранения, а также внесемение изменений в налоговый кодекс страны, негативно влиявших на инвестиции из-за рубежа.

Теги: Румыния, выборы
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