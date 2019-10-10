Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству

Парламент Румынии вынес вотум недоверия социал-демократическому правительству страны во главе с Виорикой Дэнчилэ, трансляция заседания велась на канале исполнительного органа страны в YouTube.

Голосование прошло во время совместного заседания обеих палат парламента. За отставку правительства проголосовали 238 депутатов и сенаторов, против — четыре парламентария, сообщает телеканал DIGI24. Согласно румынскому законодательству, вотум доверия должны были поддержать по меньшей мере 233 депутата.

Ранее оппозиционные партии Румынии поставили вопрос о доверии правительству страны. Инициаторы голосования упрекали премьер-министра Виорику Дэнчилэ в отсутствии проектов в сфере инфраструктуры и здравоохранения, а также во внесении многочисленных изменений в налоговый кодекс, негативно влияющих на инвестиции из-за рубежа.

Новый кабинет министров должны будут сформировать оппозиционные партии страны, премьер-министра назначит президент Румынии Клаус Йоханнис.