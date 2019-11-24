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Джонсон ответил на «планы» по сокращению численности британской армии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в Телфорде, графство Шропшир, опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что британские власти намерены сократить численность вооруженных сил королевства. Трансляцию его выступления вел телеканал Sky News.

«Мы никоим образом не будем сокращать численность наших вооруженных сил, мы сохраним их количество», — сказал он.

По словам Джонсона, правительство увеличит финансирование армии и сохранит обязательства перед НАТО, в рамках которых Лондон должен отчислять 2% расходов от ВВП на оборону.

Он сообщил, что кабинет министров планирует увеличивать финансирование вооруженных сил на 0,5% в год сверх размера инфляции в течение ближайших пяти лет.

Политика
Times узнала о планах Британии существенно сократить численность армии

Ранее газета Times, ссылаясь на источники в британских вооруженных силах, сообщила, что власти королевства намерены значительно сократить численность сухопутных войск. По ее данным, численность военных может уменьшиться до 60–65 тыс. с нынешних 73 тыс.

Теги: Борис Джонсон, численность, армия
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