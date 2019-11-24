Джонсон ответил на «планы» по сокращению численности британской армии

Джонсон ответил на «планы» по сокращению численности британской армии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в Телфорде, графство Шропшир, опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что британские власти намерены сократить численность вооруженных сил королевства. Трансляцию его выступления вел телеканал Sky News.

«Мы никоим образом не будем сокращать численность наших вооруженных сил, мы сохраним их количество», — сказал он.

По словам Джонсона, правительство увеличит финансирование армии и сохранит обязательства перед НАТО, в рамках которых Лондон должен отчислять 2% расходов от ВВП на оборону.

Он сообщил, что кабинет министров планирует увеличивать финансирование вооруженных сил на 0,5% в год сверх размера инфляции в течение ближайших пяти лет.