Times узнала о планах Британии существенно сократить численность армии

Британские власти намерены значительно сократить численность сухопутных войск на фоне указа министра обороны королевства Бена Уоллеса урезать потребности армейский подразделений. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на источники в вооруженных силах Великобритании.

Как отмечает газета, в предвыборном манифесте, который должен быть представлен в воскресенье, 24 ноября, лидером правящей партии и премьером Борисом Джонсоном, не будет обещания сохранить вооруженные силы в прежнем виде. Однако, как отмечает издание, такой пункт содержался в предыдущем манифесте, который был представлен в 2017 году экс-премьером Терезой Мэй. Тогда численность армии составляла 82 тыс. человек. В итоге, уточняет Times, это обещание не было выполнено; в настоящее время армия насчитывает 73 тыс. военных.

По данным газеты, численность сухопутных войск планируется уменьшить до 60–65 тыс. человек. Сейчас этот вопрос находится на начальной стадии обсуждения. Источники издания заявляют, что процесс сокращения военных может зависеть от того, кто сменит Ника Картера в должности начальника штаба обороны (эта перестановка ожидается в следующем году).

Times сравнила численность британских войск в XX и XXI веках. На момент окончания Второй мировой войны армия насчитывала чуть более 3 млн солдат, а в начале 1980-х эта цифра опустилась до 159 тыс. В 2003 году во время войны в Ираке на службе состояли 102 тыс. военных, а сейчас 73 тыс.