На севере Москвы загорелись гаражи и административное здание

На севере Москвы загорелись гаражи и административное здание

Пожар произошел в административном здании и в гаражах на севере Москвы. К настоящему времени возгорание полностью ликвидировали, сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Речь идет о здании и четырех гаражах, расположенных по адресу: улица Михайловская, дом 59. Площадь пожара поставила 200 кв. м.

В 21:11 пожар полностью ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее крупный пожар произошел на продовольственном складе в Нижегородской области. Площадь возгорания составила 800 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал. В Сургуте на площади более 3,5 тыс. кв. м загорелся ресторан. Посетителей и персонал эвакуировали. Один человек пострадал.