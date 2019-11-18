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В Кабуле из-за террориста-смертника пострадали четверо военных

Утром 18 ноября в Кабуле произошел взрыв, сообщает Tolo News со ссылкой на пресс-секретаря местного МВД Насрата Рахими.

Инцидент произошел в 07:30 по местному времени (06:00 мск) рядом с Кабульским военным учебным центром на востоке афганской столицы.

По словам Рахими, взрыв устроил террорист-смертник. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четверо военнослужащих. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна организация.

Кабульский военно-учебный центр является основным центром подготовки афганских вооруженных сил.

24 ноября 2018 года в мечети на военной базе в афганской провинции Хост произошел взрыв. Его совершил террорист-смертник во время пятничных молитв.

В результате теракта погибли 26 солдат, еще около 50 пострадали.

Теги: Кабул, теракт, смертник
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