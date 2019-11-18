В Кабуле из-за террориста-смертника пострадали четверо военных

Утром 18 ноября в Кабуле произошел взрыв, сообщает Tolo News со ссылкой на пресс-секретаря местного МВД Насрата Рахими.

Инцидент произошел в 07:30 по местному времени (06:00 мск) рядом с Кабульским военным учебным центром на востоке афганской столицы.

По словам Рахими, взрыв устроил террорист-смертник. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четверо военнослужащих. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна организация.

Кабульский военно-учебный центр является основным центром подготовки афганских вооруженных сил.

24 ноября 2018 года в мечети на военной базе в афганской провинции Хост произошел взрыв. Его совершил террорист-смертник во время пятничных молитв.