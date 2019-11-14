СК заявил о задержании напавшего с ножом на детской площадке мужчины

СК заявил о задержании напавшего с ножом на детской площадке мужчины

В Нефтекумске следователи задержали ранее судимого 63-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на детей и учительницу. Об этом сообщает управление СК по Ставропольскому краю.

Нападение произошло 9 ноября. Вооруженный ножом мужчина подошел к мальчикам, которые играли на детской площадке. Рядом проходила учительница младших классов, которая шла с уроков домой. Она встала на пути мужчины, а детям «скомандовала бежать», говорится в сообщении на сайте СК.

Мужчина попробовал ударить учительницу ножом, но она убежала.

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