В Саратовской области погиб провалившийся под лед десятилетний ребенок

В Саратовской области следователи начали проверку после гибели ребенка, провалившего под лед, сообщается на сайте регионального управления СК.

По предварительной информации, десятилетний мальчик погиб в воскресенье, 3 ноября, около 17:00 (16:00 мск) в селе Октябрьский Городок. Он отправился гулять вместе с приехавшим в гости двоюродным братом-одногодкой возле пруда неподалеку. Дети решили пройти по льду, который не выдержал их веса. Мужчина, рыбачивший на противоположном берегу, спас одного из мальчиков, а второго найти в воде не смог. Его тело позже обнаружили спасатели.

Накануне, 2 ноября, в Башкирии под лед озера Малое в селе Байгильдино провалились трое детей, один из которых погиб. О происшествии сообщили местные жители. Отец вытащил детей из воды, и врачи оказали им первую помощь. Дети трех и пяти лет попали в больницу, семилетний ребенок скончался.