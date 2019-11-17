Times сообщила о cокрытии командирами преступлений британских солдат

Военнослужащие Великобритании убивали мирных жителей, пытали и унижали заключенных и при этом не несли за это никакой ответственности

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Командование армии Великобритании скрывало преступления британских военнослужащих в Ираке и Афганистане. Это следует из документов, которые в ходе совместного расследования получили Sunday Times и программа Panorama телекомпании «Би-би-си».

Полученные данные позволили обнаружить, что британское командование фальсифицировало документы, чтобы скрыть убийства, совершенные бойцом спецотряда SAS, а также пытки, избиения и сексуальные надругательства над заключенными, ответственность за которые несли шотландские пехотинцы из батальона Black Watch.

Как указывает один из участников расследования, с каждым днем он ощущал все большее давление со стороны Минобороны Великобритании, которое пыталось закрыть неудобные дела и не допустить их передачи в прокуратуру или в Международный уголовный суд.

Среди обнаруженных преступлений – расстрел солдатом спецназа жителей Афганистана, которые пили у себя дома чай. Делом занималась военная прокуратура, однако ни рядовой, ни его командиры не понесли никакой ответственности.

Sunday Times указывает, что результаты расследования могут повлиять на рассмотрение инициативы премьер-министра Бориса Джонсона, который пообещал защищать британских военнослужащих от преследования. В частности речь шла о создании законов, которые максимально затруднили бы уголовные дела за преступления солдат, совершенные более 10 лет назад. К ним относятся в том числе и издевательства над заключенными в тюрьме иракского города Басра в 2003 году, убийство в том же году иракского полицейского британским солдатом. В последнем случае невиновность военнослужащего была подтверждена словами свидетеля, который позже заявил, что не давал никаких показаний.

В 2016 году Пентагон признал, что в военных тюрьмах действительно пытали людей, задержанных в Ираке и Афганистане. При этом в Минобороны США заявили, что некоторые виновные были приговорены к пожизненному заключению.

В 2003 году стало известно об издевательствах американских военнослужащих над гражданами Ирака в багдадской тюрьме Абу-Грейб. Тогда скандал привел к тому, что непосредственно участвовавшие в пытках военнослужащие получили тюремные сроки, а руководитель всех исправительных учреждений Пентагона на территории Ирака Дженис Капрински был понижен в звании.





