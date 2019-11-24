Общество , 24 ноя, 16:09
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В Югре участковый спас пятерых человек из пожара
В Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) участковый, лейтенант полиции, спас троих детей и двоих взрослых из пожара. Об этом сообщила РБК официальный представитель МВД Ирина Волк.
По данным ведомства, полицейский проводил плановый обход территории, в ходе которого заметил дым над одним из строений. По словам Волк, участковый подбежал к пылающей постройке, услышал крики и выбил дверь.
Как отметили в МВД, после этого хозяйка вернулась в горящий дом, пытаясь спасти документы на переселение из ветхого жилья. Попав в помещение, она забрала документы, но выбраться самостоятельно обратно не смогла. Участковый вынес женщину, прикрывая от огня бушлатом.