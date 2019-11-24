В Югре участковый спас пятерых человек из пожара

В Югре участковый спас пятерых человек из пожара

В Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) участковый, лейтенант полиции, спас троих детей и двоих взрослых из пожара. Об этом сообщила РБК официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным ведомства, полицейский проводил плановый обход территории, в ходе которого заметил дым над одним из строений. По словам Волк, участковый подбежал к пылающей постройке, услышал крики и выбил дверь.

Как отметили в МВД, после этого хозяйка вернулась в горящий дом, пытаясь спасти документы на переселение из ветхого жилья. Попав в помещение, она забрала документы, но выбраться самостоятельно обратно не смогла. Участковый вынес женщину, прикрывая от огня бушлатом.