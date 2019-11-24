СК начал проверку после жесткой посадки Ми-8 на Ямале

Следователи Уральского следственного управления на транспорте СК проводят доследственную проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, после взлета с Ново-Портовского месторождения у вертолета отказал хвостовой двигатель. Следователям предстоит определить сумму причиненного ущерба и установить причины случившегося.

Инцидент произошел 24 ноября. Как сообщили РБК в пресс-службе регионального МЧС, на борту находились 22 человека. Это — вахтовики компании «Талспецстрой», а также трое членов экипажа, которые направлялись с месторождения в 25 км к северо-западу от села Новый порт в Новый Уренгой. В результате жесткой посадки вертолет получил повреждения хвостовой части и шасси. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.