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На Ямале из-за отказа хвостового винта жестко сел вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Ямале, сообщили РБК в МЧС по ЯНАО.

По данным ведомства, воздушное судно направлялось с месторождения в 25 км к северо-западу от села Новый порт в Новый Уренгой. «При взлете произошел отказ хвостового винта на высоте десяти метров», — сообщили в МЧС.

На борту находились 22 человека — вахтовики компании «Талспецстрой», а также трое членов экипажа. По предварительным данным, никто из них не пострадал.

В результате жесткой посадки вертолет получил повреждения хвостовой части и шасси.

В августе в Якутии вертолет Ми-8Т совершил вынужденную посадку в районе аэродрома Ленск. Как сообщили в компании Utair, которой принадлежит вертолет, при взлете развился дефицит тяги, поэтому пилот посадил машину. Тогда на борту находились три члена экипажа и девять пассажиров. Никто из них не пострадал. Вертолет получил повреждения хвостовой балки.

Теги: Ямал, вертолет, посадка
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