Экс-глава Сибирского отделения РАН сообщил об обысках в доме

В доме бывшего председателя Сибирского отделения Российской академии наук Александра Асеева идут обыски. Об этом РБК сообщил сам Асеев.

«Обыски пока идут. По делу на моего бывшего заместителя о превышении должностных полномочий, я прохожу пока как свидетель», — заявил он.

РБК направил запрос в пресс-службу ГСУ СК по Новосибирской области.

Следственные мероприятия в зданиях СО РАН, а также в домах некоторых сотрудников начались 18 ноября. Речь идет о деле о превышении должностных полномочий, фигурантом которого проходит бывший заместитель Асеева Эдуард Скубеневский, который раньше занимал должность управделами сибирского отделения РАН.