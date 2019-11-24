Подозреваемого в убийстве петербурженки после погони задержали в Карелии

Полицейские Санкт-Петербурга, преследуя подозреваемого в убийстве женщины, задержали его в Карелии. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

23 ноября в полицию поступило сообщение, что на улице Коммуны был ранен человек. Прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили тело 37-летней женщины с множественными ножевыми ранениями. Сотрудники правоохранительных органов установили, что женщина проживала с 20-летним мужчиной, который скрылся на принадлежавшем погибшей автомобиле Mitsubishi Lancer.

Выяснилось, что машина находится в городе Приозерск Ленобласти, и молодой человек на ней движется в Карелию. На личном автомобиле одного из оперативников сотрудники уголовного розыска начали погоню за подозреваемым. Мужчина пытался скрыться, но не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, где по касательной задел Volkswagen Tiguan, а затем врезался в Audi с полицейскими. В итоге его задержали. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК.

В августе на юго-востоке Москвы во время преследования полицией пьяный водитель автомобиля Lada врезался в машину ДПС. Мужчина не остановился по требованию сотрудников ГИБДД, после чего была организована погоня. В итоге легковушка наехала на препятствие и столкнулась с патрульным автомобилем. В ДТП пострадала находившаяся в Lada женщина.