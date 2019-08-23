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Apple $250 (+17,04%) прогноз Cowen к 31.07.20
Трансконтейнер ₽8 500 (+13,94%) прогноз Альпари к 22.08.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
Allergan $190 (+18,25%) прогноз Guggenheim Partners к 11.03.20
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В Москве автомобилист пытался уйти от погони и врезался в автомобиль ДПС

На юго-востоке Москвы водитель на Lada врезался в машину ДПС, пытаясь скрыться от полиции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

«На улице Заречье водитель автомобиля не остановился на требования об остановке сотрудников ГИБДД, сотрудники стали его преследовать на патрульном автомобиле. В результате нарушитель наехал на препятствие и столкнулся с автомобилем ДПС», — сообщили РБК в пресс-службе столичной Госавтоинспекции. В аварии пострадала пассажирка, находившаяся в машине нарушителя, добавили там.

По информации агентства городских новостей «Москва», ДТП с участием водителя Lada произошло около 02:00 мск. По предварительным данным, в момент задержания нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. О марке автомобиля и опьянении водителя также сообщает ТАСС.

28 июня вступил в силу закон об ужесточении ответственности за ДТП в нетрезвом виде. Согласно поправкам в ст. 264 УК России, был увеличен максимальный срок наказания: если пьяный водитель вызвал аварию и нанес тяжкий вред здоровью другому человеку, его могут лишить свободы на срок от трех до семи лет (ранее — четыре года), если в результате происшествия погиб один человек — от пяти до 12 лет (ранее — от двух до семи лет), если по вине пьяного водителя погибли два и более человек — от восьми до 15 лет (ранее — от четырех до восьми лет).

Теги: новости РБК, ДТП, ГИБДД Москвы
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