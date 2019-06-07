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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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В Москве полицейский застрелил задержанного при попытке побега с оружием

Сотрудник полиции на юго-западе Москвы застрелил мужчину при попытке бегства из ОВД «Коньково» с табельным оружием. Как сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД, водитель Volkswagen был задержан около 3 часов ночи в Соболевском проезде за грубые нарушения ПДД. По внешним признакам мужчина был пьян.

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Задержанного доставили в территориальный отдел полиции, где он пояснил, что находился в розыске в Узбекистане. Во время допроса сотрудниками полиции мужчина выпрыгнул из окна первого этажа и попытался скрыться. «Обороняясь, полицейский причинил мужчине огнестрельное ранение, от которого он скончался», — пояснили в ведомстве.

По данному факту проводится проверка, личность погибшего устанавливается.

Теги: Москва, полиция, новости РБК
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