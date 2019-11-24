В Приморье арестовали подозреваемую в убийстве младенца женщину

Суд во Владивостоке постановил взять под стражу местную жительницу, которая подозревается в умышленном убийстве новорожденного ребенка. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета по Приморскому краю.

Инцидент произошел 22 ноября на улице Часовитина — там возле дома было найдено тело младенца. По версии следователей, 37-летняя женщина умышленно выбросила своего ребенка из окна квартиры на восьмом этаже. Новорожденный умер на месте в результате падения с 30-метровой высоты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК (убийство). Подозреваемой женщине назначили психолого-психиатрическую экспертизу.