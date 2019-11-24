Шохин не исключил встречи Путина с бизнесом до конца года

Шохин не исключил встречи Путина с бизнесом до конца года

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил, что президент Владимир Путин может встретиться с представителями бизнеса до конца 2019 года, передает «РИА Новости».

Когда Путин вручал Шохину госнаграду 21 ноября, тот спросил главу государства, состоится ли его встреча с предпринимателями. На что президент ответил утвердительно.

По словам руководителя РСПП, тема предстоящей встречи еще не сформулирована окончательно, ее обозначат ближе к мероприятию. Шохин сообщил, что вопросов у бизнеса накопилось много. Точная дата встречи не называется. Глава РСПП рассказал, что она состоит из двух этапов. Открытая часть беседы проходит в Екатерининском зале Кремля, после чего за бокалом шампанского идет неформальное общение.

Традиционно встречи Путина и представителей бизнеса проходят перед Новым годом. В 2018 году разговор состоялся 26 декабря. Беседа, в частности, шла о нацпроектах, господдержке, административных барьерах для предпринимателей.