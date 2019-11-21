Путин вручил Пахмутовой высшую награду России

В Кремле Владимир Путин провел церемонию вручения государственных наград. В числе награжденных была композитор Александра Пахмутова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, дирижер и скрипач Владимир Спиваков и другие. Стенограмму с церемонии опубликовала пресс-служба Кремля.

Александре Пахмутовой президент вручил высшую награду России — апостола Андрея Первозванного. «Великая и скромная, создавшая музыку, где звучит эпоха, песни, ставшие достоянием Отечества. Написанные вместе с вашим неизменным соавтором Николаем Николаевичем Добронравовым, они согревают душу, радуют и вдохновляют, несут надежду, оптимизм и любовь», — сказал глава государства во время церемонии.

Пахмутова в ответ поблагодарила президента. «Хочу сказать вам, что вы возглавляете легендарную страну, потрясающую страну. И поэтому мы не допустим, чтобы все было хуже, все должно быть хорошо», — приводит ее слова пресс-служба Кремля.

Также президент вручил ордена «За заслуги перед Отечеством» гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву, актеру и режиссеру Александру Ширвиндту, президенту МХАТ им. Горького Татьяне Дорониной, скрипачу Владимиру Спивакову. Этот же орден, но других степеней получили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддинов, председатель Духовного управления мусульман и председатель Совета муфтиев Равиль Гайнутдин, президент РСПП Александр Шохин и другие.