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Минувшая ночь в Москве стала самой холодной для 23 ноября за 15 лет

Ночь на субботу, 23 ноября, в Москве стала самой холодной с начала осени и самой холодной для 23 ноября за последние 15 лет. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, на метеостанции ВДНХ ночью была зафиксирована температура минус 11,2 градуса. При этом на востоке Московской области похолодало до минус 16 градусов. «Последний раз так холодно в Москве было 15 лет назад», — уточнил Леус.

По словам синоптика, в выходные температура будет постепенно повышаться. «Сегодня днем мы ожидаем от минус 3 до минус 5 градусов. Ближайшей ночью — от минус 9 до минус 11 градусов. Завтра днем — минус 2–4 градуса, в ночь на понедельник — минус 8–10 градусов мороза. Температура воздуха вернется в норму лишь в четверг», — объяснил специалист «Фобоса».

Первый рекорд ночной низкой температуры этой осенью специалисты зафиксировали 21 ноября. Тогда в 07:00 в столице было минус 8 градусов, а в области местами до минус 11,8 градуса. Ночью 22 ноября были зафиксированы новые рекордные показатели: по состоянию на 07:00 в Москве было минус 10,2 градуса. Ночь на 22 ноября также стала самой холодной для этой даты в столице за последние десять лет.

Теги: погода, похолодание в Москве, новости РБК
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Ночь на 21 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени
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