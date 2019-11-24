Эксперт сообщил о саморазрушении экономики Украины

Украинская экономика похожа на человека, страдающего от многочисленных болезней, и лечение одной из них вызывает ухудшение других, заявил в своей статье для портала «Главред» политический эксперт Андрей Головачев.

По его мнению, при текущей ситуации на Украине любое, в том числе верное внешне, решение окажет негативный побочный эффект. В качестве примера эксперт привел высокий уровень трудовой миграции, сдержать которую правительство пытается, ежегодно поднимая минимальный размер оплаты труда. При этом МРОТ сильно опережает рост производительности труда, отмечает Головачев, и его повышение приводит или к закрытию бизнеса, или к сокращению числа рабочих мест, что, в свою очередь, способствует увеличению потока трудовых мигрантов. «Налицо саморазрушающийся процесс с положительной обратной связью. Одно лечим, другое калечим», — отметил эксперт.

По мнению Головачева, сейчас на Украине нет «осознанной» экономической политики, а есть лишь «спорадический несвязанный набор действий» НБУ, от МВФ и ЕС, олигархов, Минфина и других.

Ранее эксперт Татьяна Богдан сообщила о плачевном состоянии украинского бюджета, который истощен долгами. По ее словам, долговую зависимость страны увеличили двукратный рост государственных займов и суммы погашения госдолга в январе–сентябре 2019 года.