Российские военные раздали гуманитарную помощь в сирийском Хасеке

Российские военные впервые за время вооруженного конфликта в Сирии привезли в город Хасеке на северо-востоке страны гуманитарную помощь, передает телеканал «Звезда».

За час местным жителям выдали свыше 1 тыс. продовольственных наборов, состоящих их муки, сахара, риса, чая и сгущенного молока. Общий вес продовольствия составил более 6 т. За безопасность в месте выдачи отвечали отряды российской военной полиции.

В среду, 20 ноября, на севере Сирии открылись три российских центра выдачи гумпомощи. Тогда местное население провинции Ракка за час получило около 3 тыс. пакетов.

