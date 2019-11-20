На севере Сирии открылись три центра гумпомощи из России

На севере Сирии открылись три центра гумпомощи из России

На севере Сирии начали работу три российских центра выдачи гуманитарной помощи. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В сообщении указывается, что российские военные доставили гуманитарный груз жителям сирийской провинции Ракка. За час военнослужащим удалось раздать около трех тыс. пакетов, передает телеканал. С воздуха Российские гумконвои прикрывают боевые вертолеты ВКС.

Глава общины Хабла Фазель Юнис Бахреб сообщил, что семьи в районе «жили на грани вымирания» и выразил благодарность России.

Ранее российские военные сообщили о превращении бывшей военной базы США в центр хранения гумпомощи. В сообщении указывалось, что на базу отправили 15 т гуманитарных грузов с российской авиабазы Хмеймим. Центры распределения гуманитарных грузов собирались организовать в населенных пунктах Ум-Миаль и Айн-Исса.