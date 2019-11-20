На севере Сирии открылись три центра гумпомощи из России

На севере Сирии начали работу три российских центра выдачи гуманитарной помощи. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
В сообщении указывается, что российские военные доставили гуманитарный груз жителям сирийской провинции Ракка. За час военнослужащим удалось раздать около трех тыс. пакетов, передает телеканал. С воздуха Российские гумконвои прикрывают боевые вертолеты ВКС.
Глава общины Хабла Фазель Юнис Бахреб сообщил, что семьи в районе «жили на грани вымирания» и выразил благодарность России.
Ранее российские военные сообщили о превращении бывшей военной базы США в центр хранения гумпомощи. В сообщении указывалось, что на базу отправили 15 т гуманитарных грузов с российской авиабазы Хмеймим. Центры распределения гуманитарных грузов собирались организовать в населенных пунктах Ум-Миаль и Айн-Исса.