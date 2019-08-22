В МЧС назвали возможные причины пожара на теплоходе в Петербурге

В МЧС назвали возможные причины пожара на теплоходе в Петербурге

Причиной пожара на теплоходе «Петр Чайковский» могла стать неисправность электрооборудования или неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу.

В 5:30 утра 22 августа на Соляном причале Октябрьской набережной в Петербурге загорелся теплоход «Петр Чайковский». По данным МЧС, возгорание произошло на первой палубе в каюте механика, площадь пожара составила 13 кв. м. С парохода были эвакуированы более 300 человек, включая 240 пассажиров. В результате инцидента погиб член экипажа — механик, в каюте которого, как считают эксперты, начался пожар.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК России (нарушение правил эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили РБК в пресс-службе Северо-Западного СУ на транспорте СКР.

«В результате пожара член экипажа 1994 года рождения получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в медицинское учреждение», — отметил собеседник РБК в СКР.