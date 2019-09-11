У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,7

У берегов американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом говорится в сообщении Геологической службы США.

Землетрясение было зафиксировано 10 сентября в 20:32 по местному времени (9:32 мск). По данным службы, эпицентр бедствия находился в 251 км к западу от города Ситки с населением около 9 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 11,9 км. О возможных жертвах и разрушениях не сообщается.

5 сентября у берегов Соединенных Штатов произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 285 километрах на северо-запад от города Бандон, штат Орегон. Глубина подземных толчков составила 10 км.