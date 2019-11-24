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Для ЦУПа составили правила общения с космонавтами

Говорить с экипажем космического корабля необходимо не быстрее ста слов в минуту, при этом запрещены слова-паразиты и негативные высказывания, говорится в рекомендациях Центра подготовки космонавтов и Ракетно-космической корпорации «Энергия», с которыми ознакомилось «РИА Новости».

Во время общения с космонавтами слова следует произносить отчетливо и с постоянной громкостью, при этом переговоры должны быть краткими и технически грамотными. Помимо этого, в беседе запрещаются «некорректные и негативные высказывания на любые темы», а также звуки запинания, отметили авторы правил.

Рекомендации уже выполняются в работе Центра управления полетами. Отмечается, что они позволяют повысить скорость и эффективность работы экипажа и уменьшить число его ошибок.

Ранее стали известны имена нового экипажа Международной космической станции, который в апреле 2020 года отправится в экспедицию. В его состав вошли российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин и американец Крис Кэссиди.

Теги: космонавты, РКК «Энергия», Центр управления полетами
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