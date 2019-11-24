Три человека погибли в аварии с автомобилем и поездом в США

Три человека погибли в аварии с автомобилем и поездом в США

В округе Палм-Бич (Штат Флорида) поезд столкнулся с автомобилем, в результате аварии погибли три пассажира, находившиеся в машине, передает телеканал CNN со ссылкой на власти.

Поезд компании Amtrak следовал из Майами в Нью-Йорк, в нем находились 200 пассажиров, никто из них не пострадал.

В начале октября в Красноярском крае в результате столкновения легкового автомобиля с поездом погиб человек. Иномарка выехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с железнодорожным составом. Отмечается, что водитель автомобиля не был пристегнут ремнем безопасности, в результате аварии получил травмы и скончался по пути в больницу.