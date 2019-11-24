В Чили неизвестные в ходе акции протеста ограбили банк

В Сантьяго неизвестные ограбили банк почти на $190 тыс. в ходе акции протеста, которые проходят в стране с середины октября, передает телеканал France 24.

По информации газеты El Comercio, грабители проникли в здание с помощью кислородных резаков. Из филиала госбанка они похитили 150 млн чилийских песо (около $190 тыс.), $16 тыс., €3,8 тыс и две единицы оружия. По данным МВД Чили, было зарегистрировано еще как минимум пять нападений на магазины и два поджога торговых центров.

В ходе протестов по всей стране начиная с 18 октября погибли 23 человек, свыше 2 тыс. пострадали и более 200 человек получили травмы глаз в результате выстрелов полиции во время разгона демонстраций, передает AFP.

Массовые протесты в Чили начались в середине октября. Причиной стало недовольство жителей повышением цен на проезд в метро. Позднее митинги переросли в беспорядки и столкновения с полицией. К 20 октября власти страны ввели комендантский час в столице Сантьяго и ее окрестностях.