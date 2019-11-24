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Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.

По мнению Рубин, «против большинства болезней у каждого уже есть что-то в холодильнике». Она отметила, что, если питаться правильно, можно избежать многих болезней и не придется тратиться на дорогие лекарства. При этом врач предупреждает, что в ряде случаев, когда, например, необходима химиотерапия или хирургическое вмешательство, альтернативных методов лечения нет.

Рубин перечислила десять наиболее полезных продуктов питания — это овес, мед, имбирь, картофель, капуста, куркума, различные масла, соль, лимон и лук (чеснок). При этом их можно не только есть, но и делать с ними лечебные компрессы, обертывания и маски. Так, при наружном применении отвар из овса помогает при нейродермите, хорошо на кожу также влияет витамин С, который есть в лимоне. Овсяной чай поможет успокоиться, а напиток с имбирем стабилизирует уровень сахара в крови при ежедневном употреблении. Мед, помимо заболеваний горла, обладает противовоспалительным действием, как и куркума: мед манука, например, помогает быстро залечить раны, сообщила Рубин. Картофельный сок помогает от изжоги, а капуста полезна для зрения, отметила она. При артрите врач советует принимать по чайной ложе в день льняное масло, которое оказывает противовоспалительное действие, а укрепить иммунитет помогут лук и соль: из первого можно приготовить суп, а солевой раствор подойдет в качестве спрея для носа.

В октябре испанские диетологи назвали вредные для здоровья продукты, которые желательно полностью исключить из рациона. К ним относится алкоголь, о чьей пользе в малых количествах, как отметили врачи, часто ходят неподтвержденных слухи, а также рафинированная мука и подслащенные продукты. С осторожностью необходимо относиться и к колбасным изделиям, а также к выпечке, которая является «убийцей № 1, добавила российский врач-диетолог Ольга Перевалова.

Теги: диета, здоровье, лекарства
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