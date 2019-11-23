В Свердловской области произошел пожар в жилом доме

В многоквартирном жилом доме в Свердловской области произошел пожар. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

По данным ведомства, возгорание началось в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Ис в Нижнетуринском городском округе. Позже пожар локализовали на площади 600 кв.м, в 3:22 (1:22 мск) пожарным удалось ликвидировать открытое горение. В МЧС отметили, что пожарные спасли из горящего здания восемь человек. Ранее в ведомстве сообщали, что в результате пожара пострадали шесть человек, их направили для осмотра в центральную городскую больницу.

21 ноября этого года в гаражных боксах в городе Дальнегорске Приморского края произошел пожар. Общая площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м, в результате пожара никто не пострадал.