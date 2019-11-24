Советник Трампа заявил о нежелании НАТО конфликтовать с Россией

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в ряды альянса, поскольку это не понравится России. Об этом О'Брайен заявил в субботу, выступая на Halifax International Security Forum в Канаде.

На вопрос основателя форума, делается ли что-то для того, чтобы приблизить Украину ко вступлению в НАТО, О'Брайен ответил, что России бы это не понравилось, процитировал советника на своей странице в Twiter один из участников форума, президент Канадского международного совета Бен Роусвелл.

Советник американского президента добавил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО сейчас на повестке дня не стоит. «Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией», — приводит цитату О'Брайена агентство «РИА Новости».