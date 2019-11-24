МЧС исключило «оправданный риск» для ухода от ответственности

Введение понятия «оправданный риск» для спасателей не снимет с руководителей операции ответственности, если будут совершены неправомерные или несвоевременные действия, сообщили в МЧС, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что работа спасателей часто выходит за рамки общих требований законодательства по обеспечению безопасных условий труда, при этом спецподготовка и особые меры безопасности не могут полностью исключить угрозы их здоровью и жизни. В МЧС объяснили это тем, что о зонах ЧП зачастую имеется мало информации. Так, в ведомстве привели в пример аварии в шахтах, когда перестает работать большая часть систем жизнеобеспечения и мониторинга предприятия — в результате руководители спасательных операций не могут объективно оценить обстановку и спрогнозировать ее развитие из-за отсутствия достоверной информации. По статистике МЧС, за прошедшие десять лет в ходе 377 спасательных операций были спасены свыше 26 тыс. шахтеров, при этом погибли 23 спасателя.

Закрепление понятия «оправданный риск» в законодательстве позволит спасателям выполнять свою работу «в условиях правовой стабильности и защищенности», отметили в ведомстве.

Накануне, 23 ноября, МЧС разработало документ, который вводит в законодательство понятие «оправданный риск» и ограничивает привлечение руководителей спасательный операций к ответственности в случае гибели пострадавших. Под «оправданным риском» понимаются действия, на которые спасатель должен немедленно отреагировать, чтобы спасти граждан в ходе операции, если это возможно, и выполняемые с угрозой для жизни и здоровья или приведшие ‎к гибели пострадавших и/или самого спасателя.