МЧС предложило ограничить привлечение спасателей к ответственности

В законодательстве предложено закрепить понятие «оправданный риск»

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МЧС разработало документ, который закрепляет в законодательстве понятие «оправданный риск» и ограничивает привлечение к ответственности руководителей спасательных подразделений в случае гибели граждан. Как сообщает агентство ТАСС, соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе указывается, что нельзя привлекать руководителей спасательных служб к ответственности при гибели людей или спасателей в том случае, если их действия были правомерны в условиях оправданного риска и (или) крайней необходимости.

Под оправданным риском понимаются действия, «требующие незамедлительного реагирования спасателя, направленные на спасение жизни и здоровья пострадавших в результате аварии лиц в условиях проведения аварийно-спасательных работ, когда есть основания полагать, что такое спасение возможно, и реализуемые с угрозой для жизни и здоровья или приведшие ‎к гибели пострадавших и (или) самого спасателя».

В пояснении к документу указывается, что «в последнее время наметилась тенденция обвинения в гибели спасателей руководителей горноспасательных работ из-за необеспечения достаточных мер безопасности».

После аварии на шахте «Распадская» в 2010 году было предъявлено обвинение командиру горноспасательного отряда Александру Апалькову. Речь шла о нарушении правил пожарной безопасности. Случай на «Распадской» упоминался в пояснительной записке.