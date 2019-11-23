Мать убитой аспирантки СПбГУ назвала свою версию событий

Убийство могло произойти из-за того, что аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко решила прекратить отношения с историком Олегом Соколовым перед приездом родителей, сообщила ее мать Галина Ещенко, передает «Московский комсомолец».

По ее словам, девушка устала от «тотального контроля» со стороны Соколова и решила порвать с ним, чтобы не посвящать в сложившуюся ситуацию родителей, которые должны были навестить ее в Санкт-Петербурге 13 ноября. До этого они отрицательно высказались по поводу ее отношений с историком, отметив их разницу в возрасте, поэтому девушка не стала рассказывать, что с начала года живет с Соколовым в его квартире. При этом мать аспирантки опровергла версию убийства из ревности и отметила, что информация о том, что историк якобы содержал девушку, — «бред и глупость»: родители обеспечивали ее, и она также подрабатывала.

В ноябре Соколова задержали при попытке утопить в реке Мойке рюкзак. В нем сотрудники правоохранительных органов обнаружили части тела жертвы. В квартире историка нашли другие останки. Позднее он признался в убийстве Анастасии Ещенко, с которой встречался. После этого его уволили из СПбГУ.